У ДПСУ уточнили, скільки вагнерівців уже прибули в Білорусь

Після заколоту Пригожина Росія відправила декілька колон вагнерівців у Білорусь. Там вони розмістились у польовому таборі в селі Цель під Осиповичами Могильовської області. У Держприкордонслужбі пояснили, про яку ймовірну кількість вагнерівців мовиться.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що це декілька тисяч вагнерівців. Перед цим командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, навіщо Росія вдається до таких дій.

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Скільки вагнерівців перебувають в Білорусі

Андрій Демченко заявив, що Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців.

Зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони нашої держави. Всі вони попереджені про подальші ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка, на жаль, перебуває під впливом Росії та надає їй підтримку у розв'язаній проти України війні,

– пояснив Демченко.

Речник уточнив, що спочатку, коли вагнерівці тільки почали прибувати в Білорусь, то їхня кількість оцінювалась у сотнях.

Щоправда, тепер, зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їх кількість інша. За словами Андрія Демченка, вона може сягати орієнтовно 5 тисяч.

Чи небезпечна така кількість вагнерівців для наших Сил оборони

Речник Державної прикордонної служби розповів, що така кількість найманців ПВК "Вагнер" не становить для України безпосередньої загрози. Проте Сили оборони мають бути готовими до будь-яких ситуацій, включно з недопущенням провокацій на кордоні.

Зазначу, що Україна робить все необхідне, аби розуміти реальний ризик та гарантувати надійну безпеку через перебування найманців у сусідній країні. Ми реагуємо відповідно. Відбувається подальше укріплення нашого кордону по всій протяжності та посилення необхідними засобами,

– пояснив Андрій Демченко.

Вагнерівці в Білорусі: коротко