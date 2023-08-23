Потрібна допомога та реабілітація: скільки ветеранів в Україні

Міністерство у справах ветеранів називає вражаючу цифру у майже мільйон. Імовірно, більшість із них – ветерани російсько-української війни, що триває із 2014 року.

Станом на 1 серпня 2023 року до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) занесено інформацію про ветеранів війни у кількості 908832 осіб. Про це 24 Каналу розповіли у Міністерстві у справах ветеранів. Утім, там не беруться прогнозувати, скільки ветеранів бойових дій буде після перемоги.

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Що робиться для ветеранів

Загальна модель надання послуг з реабілітації та відновлення називається "Шлях реабілітації та відновлення Захисника/Захисниці". Вона включає не тільки психологічну допомогу та фізичну реабілітацію, а й охоплює ширші сфери.

"Шлях реабілітації" надасть змогу отримати:

медичні послуги щодо лікування після поранення (у разі отримання), гострої/підгострої реабілітації і довгострокової реабілітації;

довгострокову допомогу – психологічну, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформаційно-консультативну підтримку, юридичний супровід, професійну адаптацію, перекваліфікацію на цивільну спеціальність.

Що таке гостра/підгостра реабілітація

Гострий реабілітаційний період – це період реабілітації, який починається з моменту виникнення та/або виявлення обмеження повсякденного функціонування внаслідок розвитку гострого стану здоров'я.

Післягострий (підгострий) реабілітаційний період починається з моменту, коли відповідно до клінічного протоколу за медичними показаннями особа не потребує цілодобового догляду лікаря-спеціаліста чи коли в неї діагностують хронічний перебіг хвороби.

З 2015 року послуги з соціальної, професійної адаптації отримали понад 30 тисяч осіб із числа ветеранів війни та членів їхніх сімей.

На 16 серпня 2023 року за психологічною допомогою звернулися 6 348 військових. Вони звернулися у п'ять центрів соціально-психологічної реабілітації, які належать до сфери управління Мінветеранів: Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення, Іванківського центру, Києво-Святошинського центру, Соціально-психологічного центру Славутича та Центру соціально-психологічної реабілітації населення у Коростені.

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Безкоштовна психологічна допомога

Напевно, це найважливіша складова. Як повернути до цивільного життя людей, над якими свистіли кулі? Війна травмує незалежно від того, скільки служила людина – чи місяць, чи роки.

Мінветеранів надає право на безоплатну психологічну допомогу. Порядок та умови її надання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2022 № 1338.

Право на таку допомогу мають:

особи, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей таких осіб та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Психологічну допомогу надають "суб'єкти надання послуг та фахівці з надання послуг, інформація про яких включена до Реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей".

Формує і веде цей реєстр Мінветеранів, воно ж відшкодовує вартість наданих послуг на підставі звітів.

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Онлайн-діагностика психологічного стану

Одним з пріоритетних проєктів для Мінветеранів є також MARTA – це інформаційна система визначення та аналізу станів психічного здоров'я та надання інформаційних довідок користувачеві (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis).

На сайті можна швидко пройти опитування та отримати поради щодо психологічного стану. Діагностичні інструменти, представлені на сайті, використовуються на регулярній основі для тестування військових НАТО та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Також там є практичні рекомендації. Це поради, як впоратися із безсонням, негативними думками, потягом до алкоголю, нав'язливими спогадами, втратою, самотністю, як керувати сильними емоціями, як подолати напруження в тілі, як ставити цілі на майбутнє, як створити антисуїцидальний план, а також вправи на покращення пам'яті та уваги.

Фізична реабілітація ветеранів і ветеранок

Мінветеранів прагне розбудувати мережу реабілітаційних центрів для військовослужбовців Сил оборони України, ветеранів війни та підтримки й супроводу ветеранів війни.

Наразі працюють над побудовою комплексної системи послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації. Для цього треба створити правове підґрунтя та розбудувати відповідну спортивну інфраструктуру – вона має бути інклюзивною.

Це буде розгалужена система на національному рівні, щоб у кожній області, кожному районі були сучасні модернізовані центри реабілітації та створені ветеранські майданчики з відповідною інфраструктурою, ветеранські команди, які будуть змагатися між собою,

– говорять у Мінветеранів.

Згодом ветерани зможуть представляти нашу країну на міжнародних ветеранських спортивних заходах. Міністерство також працює над розробкою Єдиної методології проведення заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів.

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Ветеранський форум

Нещодавно відбувся VI Міжнародний ветеранський форум "Україна. Захисники. Майбутнє". Міністр оборони Олексій Резніков назвав такі проблеми ветеранів – отримання статусу учасника бойових дій, військово-лікарняні комісії, компенсація за поранення. "Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни", – пообіцяв він. Також міністр назвав схожу цифру – приблизно 1 мільйон учасників бойових дій від початку війни.