Планка буде знижена: назвали реальний відсоток заброньованих, який може бути прийнятий

Наразі українське законодавство передбачає, що бронювання працівників на період мобілізації та воєнного стану, не може перевищувати половини працівників штату. Водночас, у майбутньому цей відсоток можуть зменшити.

Про це розповів народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха.

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На сьогодні в законопроєктах прописано не більш ніж 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті. Але це буде далі вирішувати Кабмін. Чесно вам скажу, я думаю, реалістично, що ця планка буде знижена,

– заявив Дмитро Наталуха.

Відсоток заброньованих працівників зменшать

Він пояснив, що у комітеті обговорювали це питання з Генштабом та Міністерством оборони і було вирішено, що броювання буде на рівні 30%.

"Для того, щоб не створювати їм дискомфорт, мені здається, в кінцевому варіанті ця цифра буде щось ближче до 30%", – зазначив депутат.

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Бронювання працівників

Уряд вніс зміни до бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, рішенням Кабміну розширено механізм бронювання під час мобілізації на військовозобов'язаних, які працюють "на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".