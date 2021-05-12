Скільки війська Росія досі "приберегла" біля кордонів з Україною: дані штабу ООС

Попри заяви про "відведення" і "кінець раптовий навчань", Росія зберігає своїх кадрових військових в областях, що межують з Україною. До того ж, армія Росії контролює солдатів, які безпосередньо перебувають на території окупованого Донбасу.

Загальна чисельність російських військових на окупованих територіях – близько 28 тисяч осіб. Такі дані озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час форуму "Україна 30. Безпека".

Напередодні На Донбасі бойовики наїхали на свою ж міну

Війська Росії залишаються біля України

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів: напруга наразі має тенденцію до локалізації і спостерігається на певних напрямках.

На окупованих територіях Росія продовжує утримувати:

Угруповання у складі першого і другого армійських корпусів, які підпорядковані 8 загальновійськовій армії. Вони інтегровані і керуються військом Південного округу Росії. Наразі до цих корпусів входять 14 бойових полків і підрозділи забезпечення. Їхня загальна чисельність 28 тисяч осіб.

Для підсилення цих корпусів на військових полігонах у Ростовській області перебувають:

З'єднання 8 армії південного військового округу.

До того ж, як розповів Наєв, російські кадрові війська регулярно перевіряють бойові сили на окупованих територіях. Їх цікавить бойова підготовка і стан мобілізації в разі потреби.

Як минула доба на Донбасі

Протягом доби 11 травня бойовики вели обстріли по позиціях наших захисників.

Міжнародні спостерігачі зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню.

Стріляли біля Новгородського, Калиново-Бурщуватого, Новоселівки, Водяного, Лебединського, Південного.

Окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

На щастя, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.