Шалені цифри: у розвідці сказали, скільки військових Росія зосередила в Україні
Джерело:Інтерфакс-Україна
Наразі країна-агресорка Росія зосередила чималу кількість солдатів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на Кримському півострові.
Про це свідчать дані української розвідки, повідомив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), пише 24 Канал.
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Яка кількість російських солдатів перебуває в Україні
Росія зосередила на наших тимчасово окупованих територіях і на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців,
– підкреслив Скібіцький.
Це, якщо не враховувати росгвардію, спеціальні підрозділи, силові та інші структури Росії, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях.
За понад півтора року від початку повномасштабної агресії Росія так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.
Також були й інші стратегічні цілі. Насамперед – повна окупація Луганської та Донецької областей. На сьогодні найбільш активні бойові дії Росія проводить на двох напрямках: Куп'янськ – Лиман, а також Мар'їнка – Донецьк. У такий спосіб Росія прагне виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Ворог зосередив купу техніки на території України
Зазначимо, що військова присутність Росії на українських територіях досить потужна. Окрім самих військовослужбовців налічується велика кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.
Росія на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер" уздовж кордону з Україною,
– зауважив Вадим Скібіцький.
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
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