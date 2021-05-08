В Азербайджані назвали кількість загиблих військових під час боїв за Нагірний Карабах

У Міноборони Азербайджану опублікували оновлений список загиблих військових під час останньої війни за Нагірний Карабах. Кількість полеглих зросла.

Загалом під час бойових дій у 2020 році загинуло 2895 азербайджанців. Крім того, шукають 19 військових, яких вважають зниклими безвісти.

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Попередній список загиблих

Раніше Міноборони Азербайджану повідомляла про 2 881 загиблого військового. До речі, у січні Вірменія повідомляла про близько 3500 тисяч загиблих зі своєї сторони.

Війна за Нагірний Карабах: що треба знати