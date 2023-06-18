Україна втратила в боях менш як 10% західної техніки, – естонська розвідка

Естонська розвідка проаналізувала, скільки західної техніки втратила Україна в боях. Водночас там зазначили, що втрата техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій.

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, скільки західної техніки Україна втратила в нинішніх боях. Він також пояснив, що ця техніка в будь-якому випадку краще захищає військовослужбовців ЗСУ.

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Що відомо про втрати ЗСУ західної техніки

Менш як 10% наданого Заходом обладнання було втрачено в результаті операцій, хоча ця кількість може зрости в ході подальших операцій,

– заявив Гросберг.

Естонський полковник зазначив, що:

західна техніка краще захищає військовослужбовців;

навіть якщо ця техніка виходить з ладу, то екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень.

Очільник розвідки Естонії розповів – українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців, не брали участі в останніх бойових діях.

Також Марго Гросберг пояснив, що наступного тижня ЗСУ продовжать досліджувати слабкі місця у російських лініях і, ймовірно, на широкому фронті.

Залужний розповідав про втрати командирів

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповідав, що наша держава вже втратила багато кадрових командирів.

І хоч він пояснив, що бачить, що необхідно зробити для перемогти, та до цього потрібно пройти ще дуже великий і складний шлях.

Я сподіваюсь, що Бог буде на нашому боці, і перемога обов'язково буде за нами. Станом на сьогодні, те що відбувається і те, що ми тримаємось – це українські люди. Це український солдат і сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції,

– наголосив генерал.

Окрім цього, наприкінці травня Валерій Залужний показав відео з молитвою за визволення України від російських окупантів. Тоді він наголосив, що прийшов час повертати своє.

Потужний ролик із молитвою за визволення України: дивіться відео