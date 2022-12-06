Неймар близький до повторення гольового рекорду легендарного Пеле у збірній Бразилії

Неймар нарешті повернувся на футбольне поле після пошкодження кісточки, яке отримав у стартовому матчі ЧС-2022. Футболіст забив вже у першому поєдинку після травми.

Неймар у стартовій одинадцятці розпочав поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Південної Кореї. Вже на 13-й хвилині Бразилія отримала право на пенальті. 11-метровий удар влучно реалізував Неймар, подвоївши перевагу "пентакампеоне" у матчі 2:0, повідомляє 24 канал.

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За крок до легенди футболу

Це перший гол Неймара на Мундіалі у Катарі. Загалом тепер в активі лівого вінгера 76 м'ячів у 123 зіграних поєдинках у футболці національної команди.

Зірковому футболісту французького ПСЖ залишилось забити лише один гол, щоб зрівнятись за кількістю м'ячів за збірну Бразилії із легендарним Пеле. Колишній нападник наколотив у футболці "пентакампеоне" 77 м'ячів. Для такої результативності Пеле знадобилось лише 92 матчі.

Неймар забиває вже на трьох чемпіонатах світу поспіль. Також в його доробку 56 гольових передач.

Вже на ЧС-2022 у Катарі лівий вінгер може не лише зрівнятись із Пеле, а й стати найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. Історичне досягнення може відбутись вже у чвертьфіналі Мундіалю, куди команда Тіте пробилась, здолавши Південну Корею (4:1).

Неймар може здобути статус "найкращого" вже 9 грудня. У цей день відбудеться чвертьфінал ЧС-2022 проти Хорватії, яка з труднощами за підсумками серії пенальті здолала Японію (1:1 в основний та додатковий час та 1:3 по 11-метрових ударах).