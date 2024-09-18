Скільки дронів та ракет щомісячно виготовляє Росія: у Forbes назвали точні цифри

За даними аналітиків, Росія щомісяця виготовляє десятки ракет "Калібр" та сотні дронів "Шахед". І відбувається це попри міжнародні санкції.

Видання Forbes пише, що російський військово-промисловий комплекс продовжує випускати значну кількість озброєння. Зокрема, виробництво крилатих ракет "Калібр" та дронів "Шахед-136" не припиняється. Вони становлять потенційну загрозу для України.

Дивіться також Невідома ракета майже пробила "Залізний купол" Ізраїлю: що це за зброя і чи не отримає її Росія

Темпи виробництва зброї Кремлем

Згідно з оцінками експертів, щомісячні темпи виробництва ракет у Росії сягають від 132 до 171 одиниці, а вартість такого виробництва – близько 1,1 мільярда.

Це приблизно відповідає кількості ракет, випущених по Україні під час одного з масованих ударів.

Москва має в запасах 350 "Калібрів" та продовжує випускати від 30 до 40 нових ракет щомісяця. Також у військових арсеналах перебуває 55 ракет типу "Кинджал" з можливістю виробництва до 6 одиниць на місяць.

Виробництво дронів "Шахед" у Росії, ймовірно, становить понад 500 одиниць щомісяця. Це обходиться у приблизно 100 мільйонів доларів. Наразі у запасах ворога є 200 одиниць дронів.

Аналітики доповнили свою статтю інфографікою, яка наочно демонструє обсяги виробництва та запаси різних типів озброєнь у державі-агресорі.



Виробництво зброї у Росії / Інфографіка Forbes

Водночас Москва планує у 2024 році випустити 224 ракети Х-32 та продовжує розробку нових типів озброєнь, зокрема важкі морські дрони "Визир", якими можна керувати за допомогою штучного інтелекту.

Дивіться також Замах на Трампа, образа на ГУР і Україну: хто такий Раян Рут і як його використовує Росія

Нагадаємо, що аналітики Інституту вивчення війни писали, як Росія продовжує нарощувати свої військові потужності, суттєво збільшуючи виготовлення танків, бронемашин та іншої зброї. За словами експертів, виробництво танків зросло на 215%, броньованих машин – на 141%, а артилерійських гармат – на 149%.

Як зазначають в ISW, близько 80% збройної індустрії щодо танків і бронемашин базується на оновленні старих радянських корпусів. Загалом чимало великих цифр можна пояснити тим, що росіяни не виробляють повністю нову техніку з нуля, а інтенсивно оновлюють стару.