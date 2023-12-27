Як змінилося виробництво зброї України у 2023: Зеленський назвав результат, який вражає

Володимир Зеленський підбив підсумки 2023 року в оборонному секторі. Український лідер наголосив, що є дуже позитивні показники.

Український лідер подякував кожному, хто забезпечує Україну зброєю, технікою, снарядами. Зеленський наголосив, що ці люди також забезпечують Україну також політичною незалежністю.

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Завдяки тим, хто працює в оборонному секторі, вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки, аніж у 2022 році,

– наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів. Зокрема, для артилерії. Окрім того, Україна на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для вітчизняних дронів. Важливі результати є й у виробництві ракет. Результати цього вже відчутні. Зеленський подякував за ініціативу в оборонній сфері.

Також Зеленський наголосив, що окрему увагу Україна приділяє виробництву вибухових речовин та порохів. Це питання – вкрай складне для більшості світу.

Оборонний комплекс України стане частиною міжнародної системи

Зеленський наголосив, що оборонний комплекс України у майбутньому стане частиною міжнародної системи оборони. Наразі вже є низка домовленостей щодо виробництва зброї. Мовиться про угоди з провідними країнами світу. Чим більше таких домовленостей, тим більше можливостей для України.