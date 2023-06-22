Відважно захищають Україну: скільки жінок зараз воює у ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Україну боронять не тільки відважні чоловіки, але й жінки. На сьогодні за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч захисниць.

Жінки служать у Сухопутних військах, Військово-Морських Силах та Десантно-штурмових військах. Також захисниці є й у Силах територіальної оборони.

Читайте також Мобілізація в Україні: яка імовірність, що у 2023 році призвуть жінок

Скільки жінок зараз воює в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок. З першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту нашої держави.

Станом на 22 червня проходять службу:

у Сухопутних військах – понад 16 тисяч військовослужбовців жінок,

у Повітряних Силах – понад 7 тисяч,

у Військово-Морських Силах – близько 2 тисяч,

у Десантно-штурмових військах – близько 1 тисячі,

у Силах територіальної оборони – понад 3 тисячі військовослужбовців жінок,

решта – в інших складових Сил оборони.

Як відрізняється жіноча підготовка до служби від чоловічої

Як розповідав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, зараз кількість особового складу збільшилася, але у зв’язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до Збройних Сил, та якщо вони повністю відповідають за всіма умовами, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду.

"У нас є військовослужбовці-жінки – командири бойових машин і командири взводів, артилерійських батарей тощо", – зазначав Горбач.

Водночас він наголошував, що підготовка до служби жінок від підготовки чоловіків нічим не відрізняється – та ж програма.