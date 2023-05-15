Боронять державу так, як і чоловіки, – Маляр розповіла, скільки українських жінок на передовій

Рідну землю від російського агресора захищають українці незалежно від статі. Частина жінок також перебувають на передовій.

Наразі у ЗСУ понад 40 тисяч військовослужбовиць. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Скільки жінок перебувають на передовій

Посадовиця зазначила, що у лавах Збройних Сил перебуває 42 тисячі жінок–військовослужбовиць. Разом з цивільними працівницями – 60 000.

З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки,

– наголосила Маляр.

Також вона додала, що над викликами, які виникають під час повномасштабної війни, працює потужна команда радників з гендерних питань ЗСУ.

В Україні не проводиться мобілізація жінок, навіть медиків. Вони можуть стати на захист Батьківщини лише добровільно. Також важливо знати, що захисниць відправляють на передній край фронту лише за їхньою згодою. Якщо ж військовозобов'язана жінка отримує повістку, то це для уточнення даних, підкреслила заступниця міністра оборонию