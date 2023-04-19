Задокументовано близько 80 тисяч воєнних злочинів, ця кількість лише зростає, – Костін

Уже немає сумнівів в тому, що злочини окупантів проти цивільного населення України є не чимось "випадковим", а елементом системної та довготривалої політики терору Росії. Зокрема, у цьому впевнений генеральний прокурор Костін.

У середу, 19 квітня, глава Офісу Генерального прокурора Андрій Костін виступав з промовою в Конгресі США. Під час неї він розповів про злочини окупантів на війні проти України від 24 лютого 2022 року – інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію каналу "Голос Америки".

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Дії ворога не спонтанні та не випадкові

За словами Костіна, жахливі факти злочинів, про які уже знає весь світ – це "не аномалія, це не виняток", а риса російських збройних сил та їхніх посіпак.

Також він навів слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, зазначивши, що "Росія скоїла злочини проти людяності в Україні". І це в жодному разі не спонтанні чи випадкові дії.

Наразі (від початку широкомасштабного вторгнення – 24 Канал) ми зареєстрували близько 80 тисяч воєнних злочинів. Кількість доказів експоненційно зростає. Це пов'язано з деокупацією частини України,

– констатував очільник Офісу Генпрокурора.

Окрім того, він наголосив, що росіяни обстрілюють евакуаційні конвої та шляхи, катують та ґвалтують людей. Водночас загарбники здійснюють масові страти українців, після яких залишаються масові поховання по всій країні.

Очевидно, мета ворога – посіяти страх серед цивільного населення, залякати його та змусити скласти зброю.

На російських чиновників чекає Гаага

Варто пам'ятати, що за всі злочини рано чи пізно буде відплата та в Росії отримують по заслузі за все те, що скоїли проти України.

Нещодавно Генпрокурор Андрій Костін заявив, що Вашингтон направить в Гаагу прокурора у справі проти Росії. Власне, наші західні партнери готові допомогти нам притягати до відповідальності загарбників.

Разом з тим у березні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, що в Нідерландах, видав ордер на арешт самого Путіна. Підозрюють диктатора у викраденні українських дітей з окупованих територій.

Під час цієї промови Костін заакцентував на тому, що звільнення територій від окупантів приносить погані новини. Скажімо, після деокупації Правобережжя Херсонщини через деякий час стало відомо, що ворог катував та вбивав там людей, як у Бучі, Ірпені та інших містах.