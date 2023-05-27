Малюк пояснив, чому піймані російські агенти "не завжди в кайданках", і скільки їх зловили

Під час повномасштабного вторгнення контррозвідка СБУ постійно виявляє ворожих агентів, які працюють на окупантів. Однак не всі вони потрапляють за ґрати.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк в проєкті "Рік. За кадром. Спецслужбіст". За його словами, співробітники СБУ вже виявили чимало агентів різного ґатунку.

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Що роблять із ворожими агентами

Василь Малюк відзначив ефективну роботу контррозвідки СБУ. Саме вона займається викриттям російських агентів в Україні. У 2022 році СБУ виявила понад 300 агентів Росії.

Однак не всі агенти відправляються на лаву підсудних. Василь Малюк пояснив, що з ними проводять відповідну роботу, і якщо цих агентів вдається перевербувати, то їх уже використовують в наших інтересах. Перевербовані агенти дозволяють дезінформувати росіян, впливати на них чи отримувати потрібну інформацію.

Інші ж отримують покарання у вигляді ув'язнення терміном від 13 до 15 років відповідно до статті Кримінального кодексу про державну зраду.

Затримувалися "різнокаліберні" ворожі агенти. Це від звичайних збирачів інформації про місця дислокації та до таких як Медведчук (кум Путіна – 24 Канал),

– відзначив Малюк.

Як Медведчук працював з ФСБ

Щодо кума Путіна Віктора Медведчука, якого СБУ затримала 12 квітня 2022 року, Василь Малюк зазначив, що той співпрацював безпосередньо з 5-ю службою російської ФСБ, яка якраз займалася роботою щодо України.

У цієї служби ФСБ був план під назвою "Промінь", який зараз є в матеріалах справи СБУ. У документах Медведчук своєю рукою вносив корективи щодо діяльності агентурних мереж та створення окупаційних режимів на території України.

На початку російського вторгнення кум Путіна Медведчук втік з-під домашнього арешту, а його дружина Оксана Марченко ще до 24 лютого втекла з України до Білорусі, а звідти – до Росії. 12 квітня 2022 року співробітники упіймали зрадника, який переодягнувся у військову форму. У вересні 2022 року Віктора Медведчука передали Росії в обмін на 200 українських воїнів та цивільних, серед яких оборонці "Азовсталі" та добровольці-іноземці.