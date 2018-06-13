Скільки буде коштувати гнучкий смартфон Samsung – аналітик зробив прогноз

Над революційною технологією гнучких смартфонів працюють одразу кілька компаній. Так, у Huawei запевнили, що такий телефон випустять вже восени. І все ж найбільш логічно, що першими такий смартфон випустить Samsung, адже компанія є лідером ринку екранів AMOLED.

Про це пише Scmp.com.

Компанія Samsung планує представити свій гнучкий смартфон вже в наступному році.

За прогнозами фахівців, пристрій буде дуже дорогий, тож дозволити його собі придбати зможе далеко не кожен.

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Так, аналітик компанії Golden Bridge Investment стверджує, що цей смартфон може коштувати близько 1850 доларів. За такою ціною смартфон випустять дуже обмеженим тиражем.

Так виглядає прототип смартфону

За чутками, смартфон матиме екран діагоналлю 7,3 дюйма, а в складеному стані користувач отримає дисплей діагоналлю 4,5 дюйма. Імовірно, вперше смартфон покажуть на конференції CES 2019.

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