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Скільки буде коштувати гнучкий смартфон Samsung – аналітик зробив прогноз

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Скільки буде коштувати гнучкий смартфон Samsung
Скільки буде коштувати гнучкий смартфон Samsung / Фото з відкритих джерел

Над революційною технологією гнучких смартфонів працюють одразу кілька компаній. Так, у Huawei запевнили, що такий телефон випустять вже восени. І все ж найбільш логічно, що першими такий смартфон випустить Samsung, адже компанія є лідером ринку екранів AMOLED.

Про це пише Scmp.com.

Компанія Samsung планує представити свій гнучкий смартфон вже в наступному році.

За прогнозами фахівців, пристрій буде дуже дорогий, тож дозволити його собі придбати зможе далеко не кожен.

Читайте також: Компанія Samsung запатентувала гнучкий смартфон із прозорих матеріалів

Так, аналітик компанії Golden Bridge Investment стверджує, що цей смартфон може коштувати близько 1850 доларів. За такою ціною смартфон випустять дуже обмеженим тиражем.

Гнучкий смартфон Samsung

Так виглядає прототип смартфону 

За чутками, смартфон матиме екран діагоналлю 7,3 дюйма, а в складеному стані користувач отримає дисплей діагоналлю 4,5 дюйма. Імовірно, вперше смартфон покажуть на конференції CES 2019.

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Теги: Смартфони
Джерело: 24 Канал
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