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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Скільки чоловіків не знають, коли їх партнерки відчувають оргазм: відповідь науковців

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Парам бракує відвертості
Парам бракує відвертості / Unsplash

Наковці американського університету Брігама Янга провели опитування 1683 пар молодят, щоб з’ясувати, що партнери знають про оргазм один одного.

Про це пише Knife.

Науковці зробили висновок, що 43% чоловіків не знають, як часто їх партнерки відчувають оргазм. При цьому 25% чоловіків були впевнені, що їхні дружини частіше досягають піку сексуального задоволення, ніж виявилося насправді.

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Чоловіки розповіли, що самі відчувають під час сексу в 87% випадків. Серед жінок ця цифра сягає в 49%.

За словами психолога Кейт Мойл, парам не вистачає знань про власне тіло, які можна дізнатися тільки з відвертих розмов з партнером.

Якщо ви починаєте імітувати оргазми, то відчуваєте необхідність в цьому, і це будує стіну в комунікації, – додає психолог.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Секс
Джерело: 24 Канал
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