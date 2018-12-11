Скільки грошей українці витратили на неефективні ліки

Фуфломіцини або ж ліки з недоведеною ефективністю шкідливі для здоров'я людини. У кращому випадку вони не допоможуть, а в гіршому лише відберуть гроші і час, який можна було витрати для дієвого лікування.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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За п’ять років українці витратити 3,6 мільярда гривень на фуфломіцини. На ці гроші можна було покрити витрати держави на охорону здоров’я у 2019 році.

У 2017 році 25% грошей, які українці залишили в аптеках, витрачено на фуфломіцини – ліки, яких немає у сучасних лікувальних стандартах.

Як вберегтися від фуфломіцинів?

1. Обирайте ліки не за рекламою.

2. Уточнюйте у лікаря ефективність препаратів.

3. Якщо лікар призначив вам фуфуломіцин, то оберіть іншого лікаря.

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