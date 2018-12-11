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      Скільки грошей українці витратили на неефективні ліки

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      Скільки грошей українці витратили на неефективні ліки
      Скільки грошей українці витратили на неефективні ліки / freeimages.com

      Фуфломіцини або ж ліки з недоведеною ефективністю шкідливі для здоров'я людини. У кращому випадку вони не допоможуть, а в гіршому лише відберуть гроші і час, який можна було витрати для дієвого лікування.

      Про це пише в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      За п’ять років українці витратити 3,6 мільярда гривень на фуфломіцини. На ці гроші можна було покрити витрати держави на охорону здоров’я у 2019 році.

      У 2017 році 25% грошей, які українці залишили в аптеках, витрачено на фуфломіцини – ліки, яких немає у сучасних лікувальних стандартах.

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      Як вберегтися від фуфломіцинів?

      1. Обирайте ліки не за рекламою.

      2. Уточнюйте у лікаря ефективність препаратів.

      3. Якщо лікар призначив вам фуфуломіцин, то оберіть іншого лікаря.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Ліки
      Джерело: 24 Канал
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