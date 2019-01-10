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      Скільки культурних цінностей зникло з Києво-Печерської лаври: результати перевірки

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      Перевірка Мінкульту виявила недостачу 10 культурних цінностей у Лаврі
      Перевірка Мінкульту виявила недостачу 10 культурних цінностей у Лаврі / Фото з відкритих джерел

      Міністерство культури України перевірило основний та науково-допоміжний фонд Києва-Печерського історико-культурного заповідника – комісія не дорахувалася 10 предметів. Наразі немає жодної інформації про те, де можуть перебувати культурні цінності.

      Про це повідомила керівник прес-служби Міністерства культури Юлія Даценко.

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      Даценко зазначила, що про зникнення повідомили правоохоронців.

      Вона також уточнила, що в період з 1988-го по 2000 рік Києво-Печерський історико-культурний заповідник передав до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври чоловічого монастиря Української православної церкви МП загалом 829 предметів.

      Перевірка встановила наявність та точне місцезнаходження 815 предметів, 14 предметів не виявлено. Після завершення перевірки представники монастиря додатково надали до огляду чотири предмети з числа тих, що не були виявлені,
      – зазначила представниця Міністерства культури.

      Перевірка тривала в період з 21 листопада по 17 грудня 2018 року.

      До слова, раніше віністр культури України Євген Нищук заявив, що під час інвентаризації Києво-Печерської лаври виявили зникнення кількох цінних ікон. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

       Нагадаємо, в кінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

       

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Релігія Новини культури Розслідування Викрадення Міністерство культури України
      Джерело: 24 Канал
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