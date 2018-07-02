Скільки медзакладів подали заявки на укладання угод з Національної службою здоров’я

2 липня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на прес-конференції зазначила, що зі 161 закладу, які уклали договори із Національною службою здоров’я, 12 – це приватні медичні заклади.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода".

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За словами голови Національної служби здоров’я України Олега Петренка, сьогодні приблизно 10% медичних закладів подали заявки на укладання угод. Також він зазначає, що друга хвиля прийму заявок розпочнеться 25 липня, а настпуна, третя – у грудні 2018 року.

2 липня Міністерство охорони здоров’я оголосило про початок фінансування медзакладів за новою системою, згідно із реформою, проте поки що до кінця 2018 року нова модель діятиме паралельно зі старою.

Сьогодні нарешті офіційно запрацювало фінансування за принципом "гроші ходять за пацієнтом". До середини липня 161 медичний заклад отримають перші оплати від Національної служби здоров’я України за надання чіткого пакету послуг первинної медичної допомоги,

– зазначила Уляна Супрун.

Нагадаємо, 1 липня офіційно стартував черговий етап медичної реформи. Медичні заклади, які підписали договір з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. До того ж відтепер лікарі отримуватимуть платню відповідно до кількості пацієнтів. Чим більше людей уклали з медиком договір, тим більшою буде його зарплата.

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