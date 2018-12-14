Скільки можна зберігати питну воду

Організм людини потребує чистої питної води щодня, адже він на 70-80% складається з води. Та воду у тарі можна зберігати не більше 24 годин.

Про це інформує екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, пише УНН.

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Вода через добу вже втрачає свої природні властивості та є вже фізіологічно неповноцінною,

– зазначив медик.



Воду у тарі можна зберігати не більше 24 годин

Основними вимогами до води є природність, тобто її повинні добувати з артезіанських свердловин, та свіжість.

Він наголошує на тому, що в Україні відсутній суворий державний контроль, через що підприємці під виглядом джерельної продають звичайну водопровідну воду, пропущену через додаткові фільтри. Така вода не містить у собі ніяких корисних мінералів і речовин.

Святослав Протас запевняє, що не всі підприємці вдаються до цього, а тому, деякі стежать за якістю води і виготовляють хорошу воду.

Проте, за його словами, питання виникають частіше не до самої води, а до пляшки, її транспортування та зберігання. Експерт зазначає, що все, що зберігається понад добу, не корисне, це й стосується води.

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