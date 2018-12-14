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      Скільки можна зберігати питну воду

      651 Читать новость на русском
      Скільки можна зберігати питну воду
      Скільки можна зберігати питну воду

      Організм людини потребує чистої питної води щодня, адже він на 70-80% складається з води. Та воду у тарі можна зберігати не більше 24 годин.

      Про це інформує екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас, пише УНН.

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      Вода через добу вже втрачає свої природні властивості та є вже фізіологічно неповноцінною,
      – зазначив медик.

      Воду у тарі можна зберігати не більше 24 годин
      Воду у тарі можна зберігати не більше 24 годин

      Основними вимогами до води є природність, тобто її повинні добувати з артезіанських свердловин, та свіжість.

      Він наголошує на тому, що в Україні відсутній суворий державний контроль, через що підприємці під виглядом джерельної продають звичайну водопровідну воду, пропущену через додаткові фільтри. Така вода не містить у собі ніяких корисних мінералів і речовин.

      Святослав Протас запевняє, що не всі підприємці вдаються до цього, а тому, деякі стежать за якістю води і виготовляють хорошу воду.

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      Проте, за його словами, питання виникають частіше не до самої води, а до пляшки, її транспортування та зберігання. Експерт зазначає, що все, що зберігається понад добу, не корисне, це й стосується води.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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