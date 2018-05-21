Скільки насправді необхідно займатися спортом для здоров’я серця

Вчені дійшли до висновку, що людина, яка тричі на тиждень займається спортом, не може ефективно боротися проти старіння артерій та серця.

Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Journal of Physiology, пише BBC.

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З віком стінки артерій втрачають еластичність і стають більш жорстокими. Артеріальна жорсткість є одним з важливих факторів ризику серцево-судинних захворювань.



У експерименті взяли участь люди, яким було поза 60 років. Кожен з них займався спортом впродовж 25 років, але з різною частотою. Всіх учасників розділили по групах, проте фактори, які пов’язані зі способом життя, до прикладу, куріння чи вживання спиртних напоїв, не враховувалися.





У людей, які займалися 2-3 рази на тиждень, були у гарній формі середні судини, кров яких надходить до шиї та голови. Люди, які 3-4 рази займалися спортом, мали здорові та еластичні і великі, й середні артерії.



Висновок медиків такий: щоб зберегти здоров’я серця, необхідно займатися від чотирьох до п’яти разів на тиждень.

До слова, захворювання серця належать до найбільш складних і життєво небезпечних в Україні. Щоб необхідно щорічно обстежуватися, кинути палити, правильно харчуватися.