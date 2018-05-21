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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Скільки насправді необхідно займатися спортом для здоров’я серця

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4-5 занять на тиждень покращують здоров’я серця
4-5 занять на тиждень покращують здоров’я серця / ksbodyshop.com

Вчені дійшли до висновку, що людина, яка тричі на тиждень займається спортом, не може ефективно боротися проти старіння артерій та серця.

Відповідне дослідження опублікували в медичному журналі The Journal of Physiology, пише BBC.

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З віком стінки артерій втрачають еластичність і стають більш жорстокими. Артеріальна жорсткість є одним з важливих факторів ризику серцево-судинних захворювань.

У експерименті взяли участь люди, яким було поза 60 років. Кожен з них займався спортом впродовж 25 років, але з різною частотою. Всіх учасників розділили по групах, проте фактори, які пов’язані зі способом життя, до прикладу, куріння чи вживання спиртних напоїв, не враховувалися.



У людей, які займалися 2-3 рази на тиждень, були у гарній формі середні судини, кров яких надходить до шиї та голови. Люди, які 3-4 рази займалися спортом,  мали здорові та еластичні і великі, й середні артерії.


Висновок медиків такий: щоб зберегти здоров’я серця, необхідно займатися від чотирьох до п’яти разів на тиждень.

До слова, захворювання серця належать до найбільш складних і життєво небезпечних в Україні. Щоб  необхідно щорічно обстежуватися, кинути палити, правильно харчуватися.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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