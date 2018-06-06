Скільки необхідно проходити кроків щодня

Пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.

Завдяки ходьбі людина може контролювати масу тіла, пише "Живи Активно".

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Піші прогулянки зменшують ризик коронарної патології серця, інсульту і діабету. Цей вид спорту добре впливає на серцево-судинні систему та органи дихання. Ходьба долає стрес.

Для того, щоб ходьба приносила користь, необхідно проходити щодня не менше 8 тисяч кроків, це приблизно 8 кілометрів.

Щоб не перевантажувати організм, спершу пройдіть 10-15 хвилин повільно, поступово збільшуйте свою швидкість. Впродовж наступних 20-25 хвилин йдіть зі швидкість 5-6 кілометрів на годину, після чого перейдіть на неспішний крок.

Обирайте горбисту місцевість для піших прогулянок.

До слова, науковці з канадського Університету Васеда виявили, що жувальна гумка під час піших прогулянок може допомогти у схудненні.

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