Сіль необхідна, оскільки забезпечує нормальний розвиток малюків. Діти, як і дорослі, отримують сіль разом з іншими продуктами, тож потрібно стежити за досолюванням страв.

Для дітей є норми вживання солі кожного дня, пише портал "ЖивиАктивно".

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Дитячий організм ще не може справлятися з надлишком мінералів.



Скільки солі можна давати дитині

Якщо у раціоні дитини багато солі, то це може порушити обмін речовин, збільшити навантаження на нирки, мати несприятливий вплив на серцево-судинну систему. Результатом цього стануть гіпертонія, діабет, хвороби нирок.

З низкою небезпечних хвороб дозволяє впоратися відмова від солі або ж взагалі їх уникнути.

Норма вживання солі для дітей:

До шести місяців – менше ніж 1 грам; від шести місяців до року – 1 грам; від одного до 3-х років – 2 грами; від 4-х до 6-ти років – 3 грами; від 7-и до 10-ти років – 5 грамів; старше 11-ти років – 6 грамів.



Норма вживання солі для дітей

До слова, вчені назвали безпечний рівень вживання харчової солі – добова норма має становити менше п'яти грамів.