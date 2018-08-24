Скільки солі можна давати дитині
Сіль необхідна, оскільки забезпечує нормальний розвиток малюків. Діти, як і дорослі, отримують сіль разом з іншими продуктами, тож потрібно стежити за досолюванням страв.
Для дітей є норми вживання солі кожного дня, пише портал "ЖивиАктивно".
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Дитячий організм ще не може справлятися з надлишком мінералів.
Скільки солі можна давати дитині
Якщо у раціоні дитини багато солі, то це може порушити обмін речовин, збільшити навантаження на нирки, мати несприятливий вплив на серцево-судинну систему. Результатом цього стануть гіпертонія, діабет, хвороби нирок.
З низкою небезпечних хвороб дозволяє впоратися відмова від солі або ж взагалі їх уникнути.
Норма вживання солі для дітей:
- До шести місяців – менше ніж 1 грам;
- від шести місяців до року – 1 грам;
- від одного до 3-х років – 2 грами;
- від 4-х до 6-ти років – 3 грами;
- від 7-и до 10-ти років – 5 грамів;
- старше 11-ти років – 6 грамів.
Норма вживання солі для дітей
До слова, вчені назвали безпечний рівень вживання харчової солі – добова норма має становити менше п'яти грамів.
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