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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Скільки солі можна давати дитині

162 Читать новость на русском
Сіль для дитини: норма
Сіль для дитини: норма / taylorize.com

Сіль необхідна, оскільки забезпечує нормальний розвиток малюків. Діти, як і дорослі, отримують сіль разом з іншими продуктами, тож потрібно стежити за досолюванням страв.

Для дітей є норми вживання солі кожного дня, пише портал "ЖивиАктивно".

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Дитячий організм ще не може справлятися з надлишком мінералів.

Скільки солі можна давати дитині
Скільки солі можна давати дитині

Якщо у раціоні дитини багато солі, то це може порушити обмін речовин, збільшити навантаження на нирки, мати несприятливий вплив на серцево-судинну систему. Результатом цього стануть гіпертонія, діабет, хвороби нирок.

З низкою небезпечних хвороб дозволяє впоратися відмова від солі або ж взагалі їх уникнути.

Норма вживання солі для дітей:

  1. До шести місяців – менше ніж 1 грам;
  2. від шести місяців до року – 1 грам;
  3. від одного до 3-х років – 2 грами;
  4. від 4-х до 6-ти років – 3 грами;
  5. від 7-и до 10-ти років – 5 грамів;
  6. старше 11-ти років – 6 грамів.

Норма вживання солі для дітей
Норма вживання солі для дітей

До слова, вчені назвали безпечний рівень вживання харчової солі – добова норма має становити менше п'яти грамів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Діти Дитяче харчування
Джерело: 24 Канал
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