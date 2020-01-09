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      Скільки Україна втратить грошей від запуску "Турецького потоку"

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      "Турецький потік" запустили 8 січня / biz.liga.net

      З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Відтепер Україна щороку недоотримуватиме близько 450 мільйонів доларів від транзиту газу до Південної Європи та Туреччини.

      Голова Оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінгу розповів, що ці гроші не можна назвати збитками, бо Україна "просто їх не заробить".

      До теми: Фінляндія знайшла альтернативу російському газу

      Як ми будемо компенсувати? Ми шукатимемо нові ринки,
      – зазначив Макогон.

      Окрім того, вплив на макроекономічну ситуацію наявності транзиту газу до решти Європи оцінили у 2% ВВП України на рік.

      Зауважимо, що у 2020 році обсяги транзиту російського газу через Україну впадуть. Причиною цього є запуск "Турецького потоку". Обсяги зниження транзиту складуть близько 15 мільярдів кубометрів.

      Важливо! Росія будує ще трубопровід в обхід України на півночі – "Північний потік-2". Однак його будівництво заморозили через санкції США. Всі новини про "Північний потік-2" – читайте тут.

      8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Присутніми були також президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

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      Що відомо про "Турецький потік":

      • Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію;
      • З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція;
      • Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.
      • Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.
      • Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.


      Карта "Турецького потоку"

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Газ Турецький потік Гроші Україна – Росія Новини Росії Оцінка ГТС ГТС Газпром
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