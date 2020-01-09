Скільки Україна втратить грошей від запуску "Турецького потоку"

З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Відтепер Україна щороку недоотримуватиме близько 450 мільйонів доларів від транзиту газу до Південної Європи та Туреччини.

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінгу розповів, що ці гроші не можна назвати збитками, бо Україна "просто їх не заробить".

До теми: Фінляндія знайшла альтернативу російському газу

Як ми будемо компенсувати? Ми шукатимемо нові ринки,

– зазначив Макогон.

Окрім того, вплив на макроекономічну ситуацію наявності транзиту газу до решти Європи оцінили у 2% ВВП України на рік.

Зауважимо, що у 2020 році обсяги транзиту російського газу через Україну впадуть. Причиною цього є запуск "Турецького потоку". Обсяги зниження транзиту складуть близько 15 мільярдів кубометрів.

Важливо! Росія будує ще трубопровід в обхід України на півночі – "Північний потік-2". Однак його будівництво заморозили через санкції США. Всі новини про "Північний потік-2" – читайте тут.

8 січня президенти Росії і Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу "Турецький потік". Присутніми були також президент Сербії Александар Вучич та прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Цікаво: Санкції США допомогли Україні домовитися з Росією щодо транзиту газу, – Пристайко