Скільки українців обрали сімейного лікаря: цифра від МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більше 3,5 мільйонів українців станом на 11 травня вже обрали собі сімейного лікаря.
Читайте також: Супрун розвінчала необхідність коштовної діагностики
Зазначається, що пацієнти вибирали собі лікаря з понад 20 тис. осіб, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.
Найбільше декларацій підписано в Харківській області — 404 тис. 500. На другому місці Київ (326 тис. 20 осіб), на третьому — Вінницька область (298 тис. 754), на четвертому — Дніпропетровська (282 тис. 836) і на п’ятому місці — Донецька (267 тис. 681).
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі