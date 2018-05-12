Скільки українців обрали сімейного лікаря: цифра від МОЗ

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Зазначається, що пацієнти вибирали собі лікаря з понад 20 тис. осіб, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.

Найбільше декларацій підписано в Харківській області — 404 тис. 500. На другому місці Київ (326 тис. 20 осіб), на третьому — Вінницька область (298 тис. 754), на четвертому — Дніпропетровська (282 тис. 836) і на п’ятому місці — Донецька (267 тис. 681).