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      Скільки українців платили за лікування у лікарнях "з кишені"

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      Скільки українців платили за лікування у лікарні "з кишені"
      Скільки українців платили за лікування у лікарні "з кишені" / emerging-europe.com/

      В Українському кризовому медіа-центрі презентували результати дослідження"Індекс здоров’я. Україна", яке має на меті встановити рівня задоволеності громадян України медичною допомогою.

      Дослідження започаткували Міжнародний фонд "Відродження", Київський міжнародний інститут соціології та Школа охорони здоров’я Національного університету "Києво-Могилянська академія", йдеться на сайті "Індекс здоров’я. Україна".

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      У 2018 році 88% госпіталізованих громадян заплатити з власної "кишені" за своє лікування. Порівнюючи з 2017 та 2016 роками, українці мали дещо менші фінансові можливості – 68% та 65% відповідно.

      Загальний середній розмір витрат під час госпіталізації впродовж 2018 року склав понад 4,8 мільйона гривень, а у 2017 цей показник був майже удвічі меншим.

      Стаціонари: лікування
      Стаціонари: лікування

      За останній місяць середні витрати на ліки становили 572 гривні (у 2017 році цей показник становив 570 гривень). Найбільше коштів на ліки витрачали жителі Тернопільщини (1103 гривні) та Полтавщини (1029 гривень). Найменше за ліки платили жителі Херсонщини (356 гривень) та Дніпропетровщини (364 гривні). Експерти зазначають, що на Дніпропетровщині цей показник різко впав у порівнянні з 2017 роком (883 гривні).

      48% українцям було важко знайти кошти, щоб покрити всі витрати (формальні та неформальні). У 2017 та 2016 рр. значення неспроможності оплати були дещо вищими — 60% та 58% відповідно.

      У дослідженні зазначається, що найбільш проблематичним аспектом стаціонарного лікування є "забезпеченість ліками". У 2018 р. цей показник 66% респондентів оцінили як "погану". В цілому ж по Україні, 56% опитаних респондентів задоволені медичною допомогою в стаціонарі.

      Щодо лікування, то 31, 6% опитаних самостійно лікується за допомогою медичних препаратів, 15,5% самостійно лікуються народними засобами без ліків, а от 23,1% людей звертаються до сімейного лікаря/терапевта.

      Лікування на амбулаторному рівні
      Лікування на амбулаторному рівні

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Статистика Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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