Скільки в Україні зафіксовано випадків ботулізму з початку року: неочікувана цифра від МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили дані щодо кількості зареєстрованих випадків ботулізму в Україні з початку року. Станом на 5 липня зафіксовано 52 випадки цієї хвороби.

Зареєстровано 60 потерпілих від ботулізму, з них – 4 людини померли. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Щодо ситуації із сироватками від ботулізму, то, станом на 5 липня, в Україні наявні високоякісні антитоксини канадського виробництва, які необхідні для забезпечення можливості негайного лікуванням випадків ботулізму.

Пацієнтам, які захворіли на ботулізм, було введено протиботулінічні сироватки, зараз їхній стан стабільний. Ці сироватки у кількості 12 доз доставлено 25 червня в якості гуманітарної допомоги від Програми розвитку ООН (ПРООН) у відповідь на запит МОЗ України,

– йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що з цього року Уряд вперше включив специфічні сироватки та імуноглобуліни, серед яких ботулінічний антитоксин, до переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти державного бюджету 2018 року, і які буде поставлено найближчим часом.