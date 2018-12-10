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      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума

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      Австрійська компанія виділила 530 мільйонів євро на "Північний потік-2"
      Австрійська компанія виділила 530 мільйонів євро на "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Австрійська нафтова компанія OMV виділила на будівництво газопроводу "Північний потік-2" 531 мільйон євро і продовжить фінансування у 2019 році.

      Про це розповів глава концерну OMV Райнер Зеле, передають російські ЗМІ.

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      "На цей момент ми перевели 531 мільйон євро для реалізації проекту. Йдеться про період до кінця третього кварталу 2018 року", – повідомив Зеле.

      За його словами, сума фінансування у наступному році буде залежати від прогресу в реалізації проекту.

      "Це залежить від того, скільки компанія Nord Stream-2 запросить на 2019 рік. У нас є рамковий кредитний договір, в рамках якого компанія Nord Stream 2 може запитувати у нас суми", – додав глава компанії.

      Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц вважає, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" важливий для Австрії та Німеччини як в енергетичному й політичному, так і в економічному аспектах. Він зазначив, що незважаючи на критику США щодо проекту, ні австрійці, ні німці та багато інших не відмовляться від нього.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Гроші Австрія
      Джерело: 24 Канал
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