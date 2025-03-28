Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Він вивів попереднього начальника Генштабу ЗСУ, і увів нового.

Про це свідчить указ президента України №201/2025, оприлюднений у п'ятницю, 28 березня, передає 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

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Як змінили склад Ставки

Згідно з указом, Володимир Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача начальника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Гнатова, якого призначили на цю посаду у березні.

Водночас український президент вивів зі складу Ставки попереднього начальника Генштабу генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Відповідний указ ухвалили на підставі пропозиції Ради національної безпеки й оборони України.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування,

– ідеться у документі.

Нагадаємо, призначаючи Гнатова на посаду, повідомлялося, що він має підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність у прийнятті та реалізації рішень Ставки, а також втілення бойового досвіду.