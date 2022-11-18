Зеленський ввів нових людей до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
18 листопада 2022 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
У засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача братимуть участь більше людей. Президент Володимир Зеленський розширив її склад.
Про це мовиться у відповідному указі глави держави. Його оприлюднили 17 листопада.
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Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Відповідно до закону "Про оборону України", Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідну пропозицію подала Рада національної безпеки і оборони України.
До персонального складу СВГ ввели:
- Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;
- Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.
Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.
Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУЦе надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.
Персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Головою Ставки Верховного Головнокомандувача є президент Володимир Зеленський, а координатором – секретар РНБО Олексій Данілов.
Члени СВГ станом на 18 листопада:
- Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;
- Сергій Дейнеко – голова Державної прикордонної служби;
- Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента;
- Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;
- Ігор Клименко – голова Національної поліції;
- Сергій Крук – голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;
- Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;
- Юрій Лебідь – командувач Національної гвардії;
- Олександр Литвиненко – голова Служби зовнішньої розвідки;
- Василь Малюк – перший заступник голови Служби безпеки;
- Роман Машовець – заступник керівника офісу Президента;
- Максим Миргородський – командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;
- Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;
- Олексій Резніков – міністр оборони;
- Сергій Рудь – начальник Управління державної охорони;
- Руслан Стефанчук – голова Верховної Ради;
- Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України;
- Віктор Хоренко – командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
- Денис Шмигаль – прем'єр-міністр;
- Юрій Щиголь – голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
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