Зеленський ввів нових людей до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

У засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача братимуть участь більше людей. Президент Володимир Зеленський розширив її склад.

Про це мовиться у відповідному указі глави держави. Його оприлюднили 17 листопада.

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Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Відповідно до закону "Про оборону України", Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідну пропозицію подала Рада національної безпеки і оборони України.

До персонального складу СВГ ввели:

Кубракова Олександра Миколайович – міністра інфраструктури України;

Машовця Романа Васильовича – заступника керівника Офісу Президента України.

Указ президента набув чинності з дня його опублікування – 17 листопада.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ Це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Персональний склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Головою Ставки Верховного Головнокомандувача є президент Володимир Зеленський, а координатором – секретар РНБО Олексій Данілов.

Члени СВГ станом на 18 листопада:

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Сергій Дейнеко – голова Державної прикордонної служби;

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента;

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних Сил України;

Ігор Клименко – голова Національної поліції;

Сергій Крук – голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури;

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ;

Юрій Лебідь – командувач Національної гвардії;

Олександр Литвиненко – голова Служби зовнішньої розвідки;

Василь Малюк – перший заступник голови Служби безпеки;

Роман Машовець – заступник керівника офісу Президента;

Максим Миргородський – командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ;

Олексій Резніков – міністр оборони;

Сергій Рудь – начальник Управління державної охорони;

Руслан Стефанчук – голова Верховної Ради;

Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України;

Віктор Хоренко – командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр;

Юрій Щиголь – голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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