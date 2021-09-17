Складно приховувати, – у "Слузі народу" прокоментували конфлікт з Разумковим

Дмитра Разумкова звинуватили у затягуванні боротьби з олігархами після того, як він направив законопроєкт до Венеційської комісії. Попри чутки про відставку, Євгенія Кравчук запевнила, що такої пропозиції не отримувала.

Таку інформацію заступниця голови фракції "Слуга народу" повідомила в ефірі 24 каналу. За її словами, ні голова фракції, на перший заступник до неї не звертались щодо питання про відставку Разумкова.

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"З такою пропозицією не зверталися. Є чутки, що вже підписні листи збирають. Мені теж про це невідомо", – зауважила Кравчук.

Попри це, вона не заперечила, що конфлікт все ж існує.

Певні розбіжності між фракцією і головою Верховної Ради є. Зокрема, щодо процедури розгляду і нагальності закону про олігархів. Тут складно це вже приховувати,

– зазначила Кравчук.

Яка позиція фракції

"Слуги народу" вважають, що законопроєкт про деолігархізацію має бути розглянутий наступного пленарного тижня невідкладно.

"Таке затягування нам виглядає досить дивним. Суспільство вимагає від нас реальної боротьби з олігархами, а не тупцяння на місці", – заявила Кравчук.

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