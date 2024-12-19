Україна не зменшуватиме чисельність армії, навіть на шляху до НАТО, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на скорочення чисельності збройних сил у рамках можливих мирних переговорів. Президент також зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

Повідомляє кореспондент 24 Каналу з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами у Брюсселі. Він зазначив, що українська армія має бути найбільшою у Європі.

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Чи готова Україна зменшити чисельність армії

Зеленський підкреслив, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО, хоча також розглядаються альтернативні варіанти гарантій, зокрема санкції та фінансова підтримка.

Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову,

– наголосив Зеленський.

Тому Україна не може дозволити собі скорочувати чисельність армії. За його словами, українська армія повинна бути сильною та найбільшою в Європі.

"Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО", – зазначив президент.

Він додав, що відмовившись від великої армії, Україна, не бувши членом НАТО, дуже ризикує.