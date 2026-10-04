Нові реактивні дрони Росії: чому ця зима може стати переломною

Окупанти почали застосовувати проти цивільних об'єктів модернізовані реактивні безпілотники, які значно швидші за звичайні моделі. Водночас прийдешні холоди стануть вирішальним випробуванням, після якого наступальний потенціал ворога може остаточно вичерпатися.

Про зміну російської тактики та нові загрози в ефірі 24 Каналу розповів професор міжнародної політики Скотт Лукас. За його словами, зараз триває запекла гонка з часом, адже українським силам критично бракує засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів для знищення таких швидкісних цілей.

Зміна тактики та удари по цивільних

Нові ворожі безпілотники більше не кружляють над містом, а завдають точкових і дуже швидких ударів. Скотт Лукас звернув увагу, що росіяни свідомо б'ють по об'єктах, які взагалі не пов'язані з військовою чи енергетичною інфраструктурою. Зокрема, під прицілом опинилися київські школи та будівлі Національної академії наук.

Інтерв'ю Скотта Лукаса про плани Росії та загрози для України: дивіться відео

Росіяни обирають такі цілі, тому що вони атакують українську культуру. Вони атакують самих українців. Якщо у вас швидші та потужніші дрони, ви повинні мати кращі перехоплювачі,

– сказав він

Наступні кілька місяців стануть найважливішим етапом від самого початку повномасштабного вторгнення. Головне завдання для українців зараз полягає в тому, щоб максимально обмежити шкоду від російського терору та вистояти.

Якщо ви переживете цю зиму, Росія вже зробить свій найкращий і останній постріл. Потрібно показати Кремлю раз і назавжди: ви (росіяни – 24 Канал) не можете перемогти,

– наголосив Скотт Лукас.

Варто зазначити, що ворог продовжує активно накопичувати зброю. Відомо, що станом на початок жовтня Росія могла зібрати арсенал із близько 10 тисяч звичайних ударних дронів із поршневими двигунами.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю професора міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотта Лукаса можна прочитати на сайті 24 Каналу за посиланням.

Проте масштабувати випуск саме реактивних моделей окупантам значно складніше через залежність від іноземних комплектуючих. Однак Китай таємно постачає агресору автономні безпілотники зі штучним інтелектом.