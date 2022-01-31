Скупчення не означає створення ударних груп, – Шмигаль про російські війська на кордоні

31 січня 2022 , 21:34
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Джерело:

24 канал

У Кабміні прокоментували скупчення російських військ біля кордонів України. Уряд оцінює, що загроза є високою.

Загрозу вторгнення Росії зовсім не перебільшують. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Українські військові мають плани оборони

Очільник уряду запевняє, що наші військовослужбовці вже розробили плани окремих операцій, щоб дати відсіч ворогу.

Дійсно, сьогодні досить висока загроза з боку Росії через накопичення військ на кордоні. Ми не перебільшуємо цю загрозу, але розуміємо, що скупчення військ ще не означає формування ударних угруповань,
– сказав Шмигаль.

За його словами, усі плани щодо оборони носять гриф "таємно".

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Російські війська біля кордонів України

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Автор: Оксана Княжик