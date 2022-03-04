Слабкий і розгублений, – Зеленський жорстко розкритикував саміт НАТО

Під час вечірньої промови 4 березня президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував рішення НАТО про те, що вони не будуть брати участь у Російсько-Українській війні.

Йому здається, що гарантії та обіцянки безпеки й рішучість альянсів – це ті цінності, які "для декого померли".

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Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт, саміт на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один,

– заявив Зеленський.

Він додав, що всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога і підтверджують, що Росія хоче продовжувати наступ. Але при цьому вони гарантували для нас лише дизельне паливо.

9 днів ми бачимо жорстку війну, руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне людське життя і хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари й жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною,

– констатував глава держави.

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Здається, вони самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО,

– вважає президент.

Він сказав, що це "самогіпноз слабких та невпевнених". І це при тому, що вони володіють зброєю у рази кращою, ніж наша.

Також президент України дорікнув НАТО у тому, що люди, як від цього моменту продовжуватимуть гинути, гинутимуть і через слабкість та бездіяльність альянсу.

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