"Слава Україні": бразильський воротар "Зорі" після проходу у плей-оф Ліги Європи

Після того, як луганська "зоря" пройшла португальську "Брагу" у кваліфікації Ліги Європи, воротар українського клубу бразилець Луїс Феліпе знав, що слід сказати українським вболівальникам.

Воротар був не надто говіркий, коли проходив повз журналістів після матчу.

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Слава Україні! Давай вперед, "Зоря"!

– сказав після матчу Луїс Феліпе.

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Варто додати, що воротар зіграв у матчі в Португалії зі старту. Однак був замінений через травму у другому таймі. "Зоря" ж зіграла у нічию 2:2, і пройшла "Брагу". У плей-оф кваліфікації Ліги Європи команда зіграє з німецьким "РБ Лейпциг".

Нагадаємо, нещодавно у Росії розгорівся скандал через "партіотичні щитки" Хачеріді на матчі у Москві.

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