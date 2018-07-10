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"Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: дружина Вукоєвича пояснила дії екс-футболіста

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Дружина Вукоєвіча Андреа прокоментувала скандал з чоловіком
Дружина Вукоєвіча Андреа прокоментувала скандал з чоловіком / Фото з відкритих джерел

Дружина екс-футболіста київського "Динамо" Огнена Вукоєвіча Андреа прокоментувала рішення Федерації футболу Хорватії звільнити її чоловіка за відео з Домагоєм Відою зі словами "Слава Україні" після перемоги над збірною Росії.

Про це повідомляє видання Gloria.hr.

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Огнен показав і довів свою компетентність і здібності у всьому, що стосується спорту, він зробив свою роботу найкращим чином. Він емоційно відреагував, тому що Україна – його другий дім протягом 10 років і в його заяві не було ніяких поганих намірів або політичних гасел,
– заявила дружина Вукоєвіча.

Вона зауважила, що попри звільнення з хорватської команди, Огнен залишиться в Росії до кінця футбольного Мундіалю.

"Він прийняв рішення Федерації футболу Хорватії з розумінням і повагою. Огнен залишиться в Росії до кінця ЧС, щоб підтримати свою збірну", – додала Андреа Вукоєвіч.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

 

 

Теги: Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Скандал Хорватія
Джерело: 24 Канал
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