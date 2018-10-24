Слава з "НеАнгелів" показала звабливе фото з басейну

Співачка Слава Камінська, яка є однією з солісток популярного поп-гурту "НеАнгели", поділилась з прихильниками гарячим знімком. Зірка показала оголене тіло в сюрреалістичному фото.

Перед камерами запальна артистка позувала в ледь помітному купальнику. Слава Камінська показала пружні сідниці та пишні груди. При цьому прихильники могли побачити тільки силует співачки.

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Яка ж ілюзія ці соцмережі. Я пам'ятаю себе ще з часів "Однокласників" (заборонена в Україні соцмережа, – 24 канал), що в принципі вже прирівнюється до динозаврів. Тоді ми заливали фото через якісь шнури з фотоапарата і не було такого розмаїття довгих ніг, вузьких носів та ідеальної шкіри в додатках, як і самих додатків,

– зізналась Слава Камінська.

Зірка створила сюрреалістичний знімок із двох гарячих фото з басейну. Ймовірно, так Слава Камінська вирішила показати, які світлини є трендовими у сучасному суспільстві.

За словами артистки, колись була хвиля ставити головне фото у блозі в купальнику, внаслідок чого з'являлось чимало романів без зобов'язань та розлучень. Тепер, переконана Слава Камінська, це норма.

"Гра в придуману реальність, в якій, мабуть, легше жити, без зобов'язань. Тепер це частина сучасного життя і норма. Мужчини підписані на естетичну оголеність: вони переглядають перед сном фото чужих жінок та порівнюють їх зі своїми, невідфотошопленими. З одного боку, для багатьох – це стимул мати гарний вигляд, а з іншого – хто знає", – порозмірковувала Слава Камінська.

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Раніше солістка гурту "НеАнгели" теж показувала звабливе тіло. Слава хизувалась знімками з підготовки до "Танців з зірками" та гарячими світлинами з відпочинку.