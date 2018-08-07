Славія – Динамо: де дивитися матч Ліги Чемпіонів

Київське "Динамо" у єврокубках стартує матчем проти чеської "Славії". Перший матч відбудеться на полі суперника у вівторок, 7 серпня. Українські глядачі зможуть подивитися матч як по телебаченню, так і онлайн.

Матчі "Динамо" у цьому сезоні показує канал "2+2". У тому числі й у кваліфікації єврокубків. Відтак матч проти "Славії" з Чехії транслюватиметься саме на цьому каналі.

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Трансляція розпочнеться о 20:25. Сама гра стартує о 20:30. Для перегляду матч буде доступний і онлайн на сайті телеканалу.

Окрім того, текстову онлайн-трансляцію проведе сайт Футбол24. Огляд матчу, а також відео голів – по закінченні гри на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч-відповідь між "Динамо" та "Славією" відбудеться у Києві у вівторок, 14 серпня. А переможець цієї пари зіграє з переможцем пари "Стандарт" – "Аякс" за вихід до групової стадії Ліги Чемпіонів.

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