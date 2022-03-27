Славутич під українським прапором, – мер запевнив, що жодної "гуманітарки" від росіян не беруть
27 березня 2022 , 11:18Читать новость на русском
Міський голова Славутича Юрій Фомічев наголосив, що місто – під українським прапором. Жодної співпраці з окупантами не ведуть.
Напередодні окупанти справді зайшли у Славутич. Тероборона та містяни боронились 2 дні.
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Юрій Фомічев каже, що навколо Славутича – окупована територія, тому у ЗСУ не було можливості долучитись до цього бою. Була підтримка артилерією. Однак, за словами мера, коли підійшли впритул, вирішили, що по місту артилерія не буде працювати.
Жодної співпраці з окупантами
Чиновник наголосив, що влада не веде жодної співпраці з окупантами.
Ми визначили умови перебування міста в окупації, але ніякої гуманітарної допомоги від окупантів нам не треба,
– додав Фомічев.
Він підсумував, що місто справляється самотужки та, зрештою, прорветься.
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