У Славутичі окупанти крадуть картоплю з місцевих складів

Російські окупанти, отримавши дозу опромінення, вирішили покинути Чорнобиль і Славутич. Із собою вони забрали не тільки "частинки" із зони відчуження, але й картоплю.

Окупанти везуть сувеніри Лукашенку

"Друга армія світу" залишила своїх солдатів без їжі, тому голодні окупанти вирішили запастися картоплею в Україні. Вони крадуть овочі зі складів у Славутичі.

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За попередньою інформацією, окупанти вирішили відступати у напрямку Білорусі. Ймовірно, везуть сувеніри тамтешньому диктатору Лукашенку.

Повідомляється, що важка техніка, яку окупанти начебто вивели зі Славутича, мала маркування літери "О". До цього окупанти маркували свою техніку літерами Z та V.

Зауважимо, що місто Славутич розташоване поблизу ЧАЕС. У ньому частково проживають люди, які працюють на атомній станції.

Як відомо, російські окупанти 31 березня вирішили покинути Чорнобильську АЕС, адже запанікували після перших симптомів опромінення.

Покидаючи зону відчуження, російська армія крала кавоварки, чайники, тарілки та ложки. ЧАЕС перебувала під контролем окупантів з 24 лютого до 31 березня.

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