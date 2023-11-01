Біля злітної смуги аеродрому "Саки" в Новофедорівці помітили сліди пожежі: супутникові фото
Джерело:"Кримський вітер"
В Новофедорівці, що в тимчасово окупованому Криму, помітили сліди від пожежі. Осередки займання з'явились біля злітної смуги аеродрому "Саки".
Відповідні кадри з супутника оприлюднили у місцевому телеграм-каналі. Моніторингова група повідомила про те, що сліди пожежі з'явились після 28 жовтня.
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Що відомо про наслідки пожежі в Криму
У телеграм-каналі розповіли, що вони зафіксували сліди займання біля злітної смуги аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Ще станом на 28 жовтня їх не було видно, проте 31 жовтня вже помітно декілька осередків займання.
Варто зауважити, що буквально 30 жовтня міг бути приліт по ворожому аеродрому внаслідок ракетної атаки Збройних Сил України.
Супутникові кадри з аеродрому "Саки" в Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму
Що цьому передувало
- 30 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. ЗМІ та телеграм-канали писали про 4 – 5 вибухів.
- Окупанти неохоче коментували ситуацію. Проте 31 жовтня російські ЗМІ заявили, що у районі села Молочне Сакського району могли пошкодити комплекс С-300 та дизель-генератор.
- Окрім того, у мережі припускали, що могло прилетіти по аеродрому у Новофедорівці. Адже місцевий телеграм-канал писав, що в сторону аеродрому їхала пожежна машина.
- На супутникових кадрах від 31 жовтня на аеродромі помітні сліди загоряння. Проте їх зафіксували у траві та на полі. Подивитись на кадри можна тут.