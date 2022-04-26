"Сліди ведуть в Україну": у Придністров'ї вже знайшли винних у "вибухах"

Так званий "глава придністровського регіону" Вадим Красносільський 26 квітня звернувся до мешканців Придністров'я та заявив, що "сліди терористичних" атак нібито ведуть до України.

За його словами, на це нібито вказують попередні висновки оперативно-слідчих заходів. При цьому Красносільський запевнив, що "провокаторам не вдасться втягнути Придністров'я у конфлікт". Про це з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Красносільський вимагає від України розслідування

Так, він закликав українську владу провести розслідування "незаконного переміщення тих чи інших бойових груп та вчинення ними терористичних актів" у Придністров'ї.

Як показали перші висновки проведення невідкладних оперативно-слідчих заходів, сліди цих нападів ведуть в Україну. Після початку бойових дій в Україні Придністров'я дотримувалося нейтралітету і відкрито про це заявляло, що ми не агресори, що Придністров'я не планувало і не планує нападу на наших сусідів. (…) Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я у конфлікт,

– заявив він.

Так заний "президент" Придністров'я звернувся й до центральної влади Молдови. Він закликав їх не піддаватися на провокації.

Не піддавайтесь і ви на провокації, не дозволяйте втягнути Молдову в агресію проти Придністров'я. Потрібно вирішувати питання життєдіяльності наших двох держав, не допустити при цьому жодної агресії, яка може стати прологом великої війни – у жодному разі. Ми маємо домовитися – домовитися про мир насамперед і зберегти цей світ,

– сказав Красносільський.

Нагадаємо, що впродовж останньої доби на території самопроголошеної Придністровської молдавської республіки сталися вибухи. Зокрема були зруйновані вишки, які транслювали російську пропаганду. Також з'явилася інформацію про атаку на аеродром поблизу Тирасполя.

Як на Україну хочуть повісити провокації у Придністров'ї:

Українська розвідка встановила, що Росія готується завдати ракетного або артилерійського обстрілу по Придністров'ю. Звинуватити у цьому хочуть Збройні Сили України.

Держава-агресорка розіслала людям фейкові повідомлення від нібито українських військових, які погрожують, що усіх, хто не евакуюється до 19:00, вб'ють без попереджень.

СБУ наголошує, що Україна не причетна до цих повідомлень, як і до терактів у Придністров'ї. Ці повідомлення надсилають російські спецслужби.

Зауважимо, що після засідання Радбезу ООН президентка Молдови Майя Санду повідомляла, що за наявною інформацією до вибухів у Придністров'ї причетні збройні формування з самого Придністров'я.

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