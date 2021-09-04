Слідом за Rozetka та Monobank: UDP виділить мільйон на реставрацію костелу святого Миколая

У костелі святого Миколая у Києві 3 вересня виникла пожежа, що знищила давній орган та пошкодила внутрішнє оздоблення. Девелоперська компанія UDP заявила, що надасть мільйон гривень для реставрації будівлі.

Також компанія пообіцяла, що готова допомогти із відновленням наслідків пожежі. Про це UDP повідомила на сторінці в фейсбук.

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Компанія UDP допоможе в реставрації костелу в Києві

Компанія UDP написала, що приєднується до благодійної ініціативи й підтримує акцію Rozetka, Monobank та інших представників українського бізнесу.

UDP під управлінням інвест компанїї Quarter Partners Андрія Іванова також виділить 1 мільйон гривень на відновлення костелу. Окрім виділених коштів, UDP готова допомогти із ліквідацією наслідків пожежі,

– написали UDP.

До речі, про готовність надати допомогу 4 вересня повідомили компанії Rozetka і Monobank. Вони вирішили виділити по 1 мільйону гривень на реставрацію будівлі.

Пожежа в костелі святого Миколая в Києві: коротко

Ввечері 3 вересня у Києві у костелі святого Миколая, що на вулиці Великій Васильківській, між першим і другим поверхами костелу спалахнула пожежа. Вогонь швидко розповсюдився на покрівлю будівлі.

О 22:40 вогонь у римсько-католицькому костелі локалізували, а о 23:26 пожежу повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі згорів духовий орган, впала люстра та пошкоджене внутрішнє оздоблення костелу.

До речі, унікальний орган виготовили у 1980 році майстри фірми Rieger-Kloss. Він був сконструйований спеціально для зали костелу, з урахуванням інтер'єру та акустики.