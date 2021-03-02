Слідом за ЄС: США теж ввели санкції проти Росії, але ширші

США слідом за Євросоюзом застосували санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Однак санкції Штатів значно ширші, ніж ЄС.
Джерело:AFP
Санкції стосуються 7 високопосадовців Росії. Також у список додадуть 14 організацій, які займаються виготовленням біологічної та хімічної зброї.
Важливо ЄС застосував санкції проти російських посадовців через Навального
Хто потрапив під санкції
Щоправда, прізвища цих людей та організацій поки не оприлюднили.
Представник адміністрації США розповів, що невдовзі опублікують список з 14 інститутів щодо яких діятимуть жорсткі експортні санкції:
- 9 російських,
- 3 німецьких,
- один зі Швейцарії,
- один державний дослідний інститут.
Відомо, що всі 14 залучені в діяльність, яка суперечить американським інтересам у сфері нацбезпеки і зовнішньої політики. Зауважимо, американська розвідка прямо вказала на причетність Федеральної служби безпеки Росії до отруєння Навального "Новачком".
США можуть ввести нові санкції
За інформацією Bloomberg, США невдовзі можуть ввести санкції проти Росії ще й за кібератаку на виробника програмного забезпечення SolarWinds.
Раніше хакери атакували Мінфін США, Національне управління з телекомунікацій і інформації та інші установи.
Санкції ЄС: що відомо
- ЄС також наклав санкції на 4 російських посадовців через ув'язнення опозиціонера, а також насилля проти протестувальників. Вони передбачають обмеження в'їзду на територію ЄС та замороження активів.
- Під санкції потрапили генпрокурор Росії Ігор Краснов, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, директор Росгвардіі Віктор Золотов, директор ФСВП Олександр Калашников.
- До речі, у жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії і технології через отруєння Навального. Наприклад, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка тощо.