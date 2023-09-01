Україна отримає антидронові системи Slinger: як вони допоможуть захисникам

Станом на 1 вересня стало відомо, що Україна отримає Slinger – антидронові комплекси. +1 причина для російських окупантів панікувати.

Відповідну заяву зробив Метт Джонс – виконавчий віцепрезидент EOS. Вже оголосили про успішні випробування Slinger.

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Ця технологія дійсно йде в Україну. Система Slinger була придбана США для пожертвування Україні. Розробка лазерної технології все ще завершується, тому наразі це не розглядається,

– мовиться у повідомленні.

Slinger можуть збивати вертольоти та "Шахеди". Тож російським окупантам стане ще тривожніше. Від їхнього залізяччя й духу не залишиться.

Slinger оснащений тепловізорами та нічним прицілами. Тим часом гармата, яка становить 30 міліметрів, чудово підходить для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів.

В Electro Optic Systems заявили, що для них – дуже цінно підтримати українську армію.

Україна успішно застосувала далекобійну зброю

Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно застосувала свою далекобійну ракету. Про це український лідер повідомив за наслідками селекторної наради 31 серпня. Ціль вдалося уразити на відстані 700 кілометрів. Це – страшний сон для російських загарбників.