Серед жертв тварини, зокрема й троє дітей. А зупинити п'ятитонного вбивцю майже неможливо. Подробиці моторошного інциденту в Індії розповідає Thirty Mile Zone.

Що відомо про слона-маніяка?

Відомо, що тварина мешкає неподалік Чайбаси. Перший смертельний інцидент стався у новорічну ніч – тоді слон розтоптав цілу родину разом із двома дітьми. Після цього серія нападів лише набирала обертів.

Місцеві жителі легко впізнають небезпечного слона за характерною ознакою, адже в нього лише один бивень. Влада наполегливо закликає населення не виходити з домівок при появі будь-яких слонів та утриматися від прогулянок лісом.

Особливе занепокоєння викликає те, що тварина нападає не лише у дикій місцевості. Окрім щонайменше 22 загиблих, ще 15 осіб зазнали серйозних травм. Місцеві силові структури та лісові служби намагаються обмежити доступ до небезпечних територій.

Яка причина такої поведінки тварини?

Фахівці пов'язують цю нетипову жорстокість зі станом, відомим як муст. У перекладі з перської це слово означає "сп'яніння", і воно досить точно передає суть явища, адже організм тварини буквально переповнюють власні гормони.

Муст є природним фізіологічним періодом у дорослих самців слонів. У цей час рівень тестостерону зростає до екстремальних показників, іноді у 60 разів перевищуючи норму.

В окремих випадках гормональний сплеск викликає виділення темної, різко пахнучої рідини зі скроневих залоз, розташованих між оком та вухом. Це супроводжується сильними набряками, які, за словами науковців, спричиняють постійний ниючий біль.

Саме больовий синдром, а не лише гормони, може доводити слона до стану, близького до неконтрольованого безумства. Тварина перестає впізнавати знайомих людей і навіть інших слонів, реагуючи агресією на будь-який рухомий об'єкт. До того ж у цей період слон демонструє надзвичайну витривалість і здатний переслідувати жертву на десятки кілометрів.

Хоча муст переживають усі самці слонів, далеко не в кожного він супроводжується настільки болісними проявами.

Чи є загроза для людей?

Найбільша небезпека полягає в тривалості цього стану. Так, гормональний шторм у слона може тривати щонайменше місяць, а зазвичай йдеться про півтора.

Для мешканців Джаркханда це означає, що смертельна небезпека зберігатиметься ще кілька тижнів, доки стан тварини не стабілізується.

Лісова охорона та служби безпеки намагаються максимально ізолювати зону ризику, проте про пряме втручання чи спроби знешкодити гігантського слона наразі не йдеться.

Чи були подібні випадки?