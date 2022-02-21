Слова мають ціну: росіяни вже платять тільки за наміри Кремля визнати бойовиків
21 лютого 2022 , 23:16Читать новость на русском
Ще до ухвалення рішення про "легітимізацію бойовиків" Володимиром Путіним значних втрат зазначли російські компанії. Курс долара на біржі значно зріс – до 80 рублів.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що лише за один день "холодної війни" 18 січня російські компанії подешевшали на 30,5 мільярда доларів.
До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу
Які показники погіршились:
- Індекс Мосбіржі впав майже на 12%.
- Індекс РТС – майже на 15%. Вони вперше скотилися на ці позначки з листопада 2020 року.
- У п'ятірці лідерів падіння цінних паперів таких російських компаній та фінансових організацій, як ВТБ (-20,9%), VK (-19,6%), "Роснєфть" (-19,4%), "Аерофлот" (-18,6%), Ощад (-17,5%).
- Також 14% втрачають "Русал", Ozon, ГК "Пік" та "Яндекс".
- Курс євро на момент виріс більш ніж на 2,7% і перевищив 90 рублів.
- Долар подорожчав на 2,5%, або майже на 2 рублі, і зараз торгується на біржі по 79,3 рубля.
Що відомо про "визнання" "республік" Путіним:
- Ще 15 лютого Держдума Росії звернулась до Путіна з проханням визнати так звані "псевдореспубліки на Донбасі".
- 21 лютого з таким зверненням до Путіна вже виступили ватажки найманців Денис Пушилін та Леонід Пасічник.
- Глава Кремля скликав Радбез, аби начебто обговорити питання Донбасу.
- Ввечері 21 лютого він виступив зі зверненням до російського народу, в якому і сказав про "легітимізацію утворень".
- Більшість країн масово засуджують рішення Путіна, а от Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія, самопроголошені Абхазія та Південна Осетія, а також Чечня "привітали".