У Білому домі прокоментували слова Путіна про Шерхана та шакала Табакі

Під час свого послання до Федеральних зборів Володимир Путін порівняв недоброзичливців Росії з персонажами "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга тигром Шерханом та шакалом Табакі. У Білому домі розповіли, як сприйняли такі слова глави Кремля.
Джерело:ютуб Білого дому
Путін процитував Кіплінга, порівнявши недоброзичливців Росії з головними антагоністами "Мауглі".
До теми "Ведмідь, з яким немає миру": що Кіплінг, якого цитував Путін, писав про Росію
Як на заяви глави Кремля відреагували у США
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не беруть до уваги критику Заходу під час звернення президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів.
Я не думаю, що ми сприймаємо щось, що сказав президент Путін, дуже особисто,
– зазначила Псакі.
Та додала, що у США "товста шкіра".
Що відомо про слова Путіна
- Російський президент порівняв тих, хто недоброзичливо ставиться до Росії з персонажами з "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга – тигром Шерханом та дрібними шакалами.
- За словами Путіна, недоброзичливці "чіпляють Росію" і крутяться біля неї, як тигр Шерхан і його поплічник Табакі.