Добалакався: слова Жиріновського спровокували скандал між Азербайджаном та Росією

Лідер ЛДПР не пошкодував образливих висловлювань на адресу Азербайджану в ефірі однієї з передач російського радіо. Через слова Жиріновського азербайджанське МЗС вручило ноту тимчасовому повіреному у справах Росії.

Про це повідомила пресслужба МЗС Азербайджану. У Баку занепокоєні упередженими та образливими словами депутата Держдуми Росії у програмі "Висновки з Жиріновським".

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Заявою Жиріновського назвали провокаційною

Поведінка людини, який представлений в Держдумі Росії, не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства між нашими країнами, а безвідповідальні і провокаційні заяви, спрямовані на нанесення шкоди цим відносинам, неприпустимі,

– сказали у МЗС Азербайджану.

Жиріновський образливо висловився про Ільхама Алієва

Скандального політика спитали про конфлікт Вірменіїі Азербайджану та російських миротворців. На що Жиріновський відповів, що треба повернутись на всі території Російської імперії та Радянського Союзу.

Південний Кавказ – це наша зона впливу. Ми туди не йдемо з війною, вірмени просять, але щоб не гинули російські солдати, ми викликаємо дорогого керівника Азербайджану і один на один говоримо: ... у тебе буде територія, яку тобі хочеться, але на жодного російського солдата ніхто не має права навіть поглянути косо!

– сказав Жиріновський.

За словами політика, якщо Байден захоче, то він може "скинути" Алієва за два тижні. Мовляв, лише Москва може врятувати президента Азербайджану, як це зробили з Пашиняном – прем'єром Вірменії.

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Раніше політик закликав виключити Україну з ООН

Зазначимо, що Жиріновський – відомий українофоб. Нещодавно він шокував пропозицією виключити Україну з ООН. Причина, яку назвав лідер ЛДПР, – начебто "утиски" російської мови та російськомовних. Ба більше, він назвав українську владу незаконною та винною у збитті літака MH17 над Донбасом.

Українська Генпрокуратура встановила причетність російського керівництва до фінансування терористів окупованого Донбасу. Обвинувальний акт вручили і захисникам Жиріновського.